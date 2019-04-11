CHP'li adayın yerine HDP'li aday mazbatayı aldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde seçimi kazanan ve adli sicil kaydı bulunan CHP'li adayın yerine ikinci sıradaki HDP adayına mazbata verildi.

CHP'nin adayı Fikret Hamarat, sigara kaçakçılığından adli sicil kaydı olduğu gerekçe gösterilerek, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ikinci sırada en çok oy alan adaya mazbata verilmesi kararı alınmıştı. Seçimlerde CHP'nin adayı Fikret Hamarat yüzde 41.99 (514) oy alırken, onu ikinci sırada yüzde 40.11 (491) ile takip eden HDP'nin adayı Salih İlhan mazbatayı alarak Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı oldu.