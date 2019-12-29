İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'li Güvenir güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malazgirt İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir, yeniden başkan seçildi.


Parti binasında gerçekleştirilen kongreye, CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra faaliyet ve mali raporların okunarak ibraz edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi. Yeniden başkan seçilen CHP İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir, partisinin Malazgirt başta olmak üzere Muş'un birçok ilçesinde yıldızını parlattığını belirtti. CHP'nin çok daha yüksek oy oranına kavuşması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Güvenir, "Görev sürem boyunca partililerimden gördüğüm destek için teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.