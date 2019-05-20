Çiftçiler, yağışlar nedeniyle mahsullerini bir ay geç ekti

Muş'ta bu yıl havaların sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle tarlaya giremeyen çiftçiler, bir ay gecikmeli olarak ürünlerini ekmeye başladı.

Muş'ta yaklaşık 6 ay süren kışın ardından aralıksız etkili olan yağışlar, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçileri mağdur etti. Traktörlerle tarlalara girmeye başlayan çiftçiler; şeker pancarı, arpa, buğday, mısır, korunga gibi ürünleri ekmeye başladı. Merkeze bağlı Kıyık köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Gergin, havaların ilkbahardan itibaren sürekli yağmurlu geçtiğin hatırlatarak, "Havalar yağışlı geçtiği için tarlalarımızı geç ektik. Neredeyse bir ay ekinleri geç ektiğimiz için bir ayda geç biçeceğiz. Verimin nasıl olacağını bilmiyoruz. Ancak verimde kesin düşüş var. Ama ne kadar düşüş olacağını bilmiyoruz. Ramazanda çalışmak çok zor, fakat bir an önce işlerimizi bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Havaların yağışsız geçmesi halinde bir hafta içerisinde ekimlerimizi yaparız. Geçen yıl bu mevsimde pancarın birinci çapasını bitirirken bu yıl daha ekimini yapamadık” dedi.

Çiftçilikle uğraşan Mustafa Gergin ise, pancar ve mısır ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu sene ilkbaharda başlayan yağışlardan dolayı pancarda bir ay, mısırda ise 15 gün gecikme yaşadıklarını ifade eden Gergin, “Daha yeni tarlalara girmeye başladık. Yağmurdan dolayı tarlaların hazırlanması ve ekimi çok zorlaştı” diye konuştu.