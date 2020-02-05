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Çığ bölgesine Muş AFAD İl Müdürü Veysi As görevlendirildi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ikinci çığ faciasında arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş AFAD İl Müdürü Veysi As bölgeye gönderildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ikinci çığ faciasında arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş AFAD İl Müdürü Veysi As bölgeye gönderildi.


Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci kez çığ faciası meydana geldi. İkinci çığ faciasında 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ve 12 sivil vatandaş olmak üzere 26 kişi yaşamını yitirdi. Olayda arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın yerine Muş İl AFAD Müdürü Veysi As, çığ bölgesine görevlendirildi. AFAD Muş İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgeye Muş AFAD Müdürlüğü olarak tam donanımlı 2 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma personeli, 1 enformasyon memuru ve il müdürünün intikal ettiği kaydedildi.

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