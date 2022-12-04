Cizre Spor'un oyuncuları Varto'yu gezdi

MUŞ (İHA) – Amatör Ligi'nde mücadele eden Cizre Spor oyuncuları, Yeşil Varto Spor ile yapacakları karşılaşma öncesi Muş'un Varto ilçesini gezdi.

Varto ilçesinde yapılacak olan karşılaşma öncesi Cizre Spor ekibi, Yeşil Varto Spor Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Durmuş öncülüğünde Varto ilçesinin çarşı merkezini gezerek bilgiler aldı. Misafir olarak gelen sporculara ilçeyi tanıttıklarını ifade eden Aydın Durmuş, “İlçemizde ilk kez bir amatör lig maçı yapılacak. Bu maç ise Yeşil Varto Spor ile Cizre Spor'a nasip oldu. Gelen Cizreli sporcularımıza misafirperverliğimizi ve ilçemizi tanıtmak üzere çarşıyı birlikte geziyoruz. Bugün yapılacak olan maça tüm halkı davet ediyoruz. İnşallah bu maçımız dostluk havası içerisinde biter. Misafirlerimizin memnuniyeti bizim için önemlidir. Sporcularımız ilçemize hoş gelmiş” dedi.

Cizreli sporcular ise Yeşil Varto Spor ile yapacakları maç öncesi Varto ilçesini tanımak üzere çarşıda gezdiklerini ve stres attıklarını dile getirdiler.