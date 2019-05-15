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Çobanların zorlu Ramazan mesaisi

Muş’taki çobanlar, Ramazan ayında hem dağda koyunları otlatıyor hem de iftarlarını hayvanların arasında yapıyor.

Muş'taki çobanlar, Ramazan ayında hem dağda koyunları otlatıyor hem de iftarlarını hayvanların arasında yapıyor.


Ramazan ayının başlaması ile işleri daha da zorlaşan çobanlar, bir yandan koyunlara bakarken bir yandan da oruç tutuyor. Koyunları bu mevsimde sağılmadığı için kuzularıyla birlikte gece gündüz otlatan çobanlar, özellikle Ramazan ayında günün 24 saatini dağ başında hayvanları ile geçiriyor.


Sungu beldesinde çobanlık yapan Nasır Çiftçi, Ramazan ayında çobanlık yaptığını ve çobanlığın çok zor olduğunu söyledi. Akşam iftarlarını açmadan hayvanlara baktıklarını ifade eden Çiftçi, “Bir türlü yemek yemeye fırsatımız olmuyor. Sahur vakti geliyor, ancak sahurdan sonra hayvanları otlatmaya götürüyoruz. Ramazan ayında çobanlık çok zor oluyor. Bizimde değişiklik yapacağımız kimsemiz yok. Bir ay boyunca tek başımayım. Burada şu anda 650 hayvan var” dedi.


Çobanlardan Şevket Marsak ise hem çobanlık yaptığını hem de orucunu tuttuğunu belirterek, “İftarımızı da keçilerin önünde açıyoruz. Güneş var ve kafamızdan şapkamız eksilmez. Çok zor. Buna rağmen bizim işimiz her zaman çobanlık” diye konuştu.

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