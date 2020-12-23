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Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu heyetinden Vali Gündüzöz'e ziyaret

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot ve Proje Koordinatörü Tuba Baylan, Muş Valisi Doç.

Dr. İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.


Ziyarette yapmış oldukları çalışmaları anlatan Salim İsot, “Hediye Karavanı” projesi kapsamında Muş'a geldiklerini ve 14 ilde çocukları oyuncaklarla buluşturacaklarını söyledi.


Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz de bu anlamlı sosyal projeden ötürü Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.


Karavan, sırasıyla Muş'tan sonra Bitlis, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara kutu oyunlarla oyuncak dağıtacak.

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