Çocukların içinde bulunduğu araçla eroin taşıyan çift polise yakalandı

Muş'ta şüphe uyandırmamak için 2 çocuğuyla birlikte uyuşturucu sevkiyatı yapan çift, otomobillerinde zulaladıkları 40 kilo 900 gram eroinle polise yakalandı.

Hakkari'den otomobilleriyle yola çıkan S.T. ve eşi R.H.T., Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Muş'un girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeği Thor'un da desteğiyle yapılan arama yapıldı. 2 çocuğun da içerisinde bulunduğu aracın göğsünde 80 paket halinde zulalanmış 40 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sonucu burada gözaltına alınan S.T. ve eşi R.H.T. emniyete sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen çift tutuklandı.