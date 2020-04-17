İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Covid-19'u yenip alkışlarla taburcu oldular

Muş Devlet Hastanesinde korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanarak yeniden sağlığına kavuşan 3 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.


Muş'ta korona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan ikisi kadın biri erkek 3 vatandaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Korona virüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrılan vatandaşlar, yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hastanede tedavi gören bazı vatandaşlarda alkışlarla taburcu olan vatandaşları cep telefonları ile görüntüledi. Taburcu olan hasta yakınları da dışarıda ailelerine kavuşacakları anı bekledi.


Korona virüsü yenerek taburcu olan hastalardan Lezgin Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doktorlarımızdan, personellerimizden, tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Gereken müdahaleyi yaptılar. Sağlıkçılarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hastalığımı iyi bir süreç ile atlattım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.