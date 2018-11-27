Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Asya'yı yeniden aday gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta partilerinin belediye başkan adayının yeniden Feyat Asya olduğunu açıkladı.

2014 yerel seçimlerinde AK Partiden Muş Belediye Başkanı seçilen Feyat Asya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yerel seçimleri için yeniden aday gösterildi. 20 ilin AK Parti belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Feyat Asya'ya yeniden listede yer verdi.

Feyat Asya kimdir?

1 Mayıs 1970'te Muş'ta dünyaya geldi. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesinde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Ayrıca ilahiyat programından mezun oldu. Evli 4 çocuk babasıdır.