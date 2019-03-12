Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay terör örgütlerine tepki göstererek, “Türkiye'de rahat vermeyenlere rahat yüzü göstermeyeceğiz” dedi.

AK Parti Muş İl Başkanlığı tarafından Muş Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen “Halk Buluşması” programına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Programda AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in birer konuşma yapmasının ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gücünü milletten almayan siyaset anlayışının yenilmeye mahkum olduğunu belirterek, “Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur. Daha dün Balıkesir Erdek'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapanları gördük. Belediye başkan adayı Fatiha okumakla, ayetlerle dalga geçiyor. Güya kendisine göre. Hatay'da yine hanım kardeşlerimizi ‘oy yoksa hizmette yok, hadi güle güle' diye azarlayan sözde belediyecileri de gördünüz değil mi? Böyle bir hizmet anlayışı olur mu? 17 yıldır bizde böyle bir hizmet anlayışı gördünüz mü? Gerek belediyede gerek yerel yönetimlerde veya merkezi yönetimlerde, aldığımız görevlerde, aldığımız andan itibaren görevi kim bize oy verdi veya vermedi şeklinde bir ayrımcılığa gittiğimizi gördünüz mü? Belediyecilik bu mu? Millete hizmet bu mu? Biz hiçbir vatandaşımızı dili, inancı, kültürü sebebiyle ayırmadık. Kimsenin hayat tarzından dolayı ötekileştirmedik. 82 milyonu bir bütün olarak kucakladık ve inşallah kucaklamaya da devam edeceğiz” dedi.

“Milletimiz, Cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadı”

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Oktay, “Ülkemizin son 17 yılı devletle milletin arasındaki mesafenin kapandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, özgürlüklerin genişletildiği bir dönem oldu. Özgürlükleri kimin için daralttık? Terör örgütleri için daralttık. Eline silah alıp da bu milletin karşısına çıkanlar için daralttık. Bu milletin vergisiyle alınan uçakları, bu milletin cebinden çıkan paralarla alınan tankları, topları, tüfekleri millete doğrultanlara daralttık. Daraltmaya da devam edeceğiz inşallah. Nefes alamaz hale getirene kadar da gideceğiz üzerlerine. Ama milletimizin alanını da bir o kadar genişleteceğiz. Bizim birlik ve beraberliğimizi, dirliğimizi hiç kimsenin bozmasına gücü yetmeyecek, ne içeriden ne dışarıdan. Kim olursa olsun arkalarında gideceğiz, ısrarla üzerlerine. 81 vilayette 82 milyon vatandaşıyla 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla tüm Türkiye'yi kucakladık, kucaklamaya da devam edeceğiz. Allah'a şükür milletimiz de Cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadı. Bizi de yalnız bırakmadılar” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyeceğiz”

Terör örgütlerine tepki gösteren Oktay, “Biz; ezanımız, bayrağımız, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için nasıl topyekun ayağa kalkacağımızı bütün dünyaya gösterdik. Bir taraftan Türkiye'yi her anlamda kalkındırırken aynı zamanda komşularımız başta olmak üzere bir ihtiyaç sahibi varsa onların da yardımına koştuk, ensar olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bir taraftan ülkemizdeki terör yuvalarını bertaraf ettik. Tüm şehirlerimizi terör belasından temizledik ve son terörist kalmayana kadar devam edeceğiz. Sınırların ötesine kaçarlarsa da orada da kovalamaya devam edeceğiz. Başka yerlere kaçarlarsa orada da kovalamaya devam edeceğiz. Rahat yüzü vermeyeceğiz. Türkiye'de rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyeceğiz” diye konuştu.

“Bizi ne PKK, ne FETÖ, ne de bilmem ne, kimse durduramaz”

Hiçbir terör örgütünün kendilerini durduramayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Muş'un desteği bizimle olduğu sürece Allah'ın izniyle bizi ne PKK, ne FETÖ, ne de bilmem ne, kimse durduramaz. Kimse yolumuzdan bizi döndüremez. İnlerine gireriz dedik, girdik. Hepsini açtıkları çukurlara gömeriz dedik, gömdük. Bugün yine çukur açıyorlarmış, açsınlar. Bizi zahmetten kurtarırlar. Açtıkları çukurlara onları yine gömeriz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın kararının tam olduğunu zaten biliyorsunuz. Anadolu'nun her karış toprağını teröristlerden temizliyoruz, temizlemeye de devam edeceğiz. Bu yolda birlik beraberlik içinde el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi.

“Sultan Alparslan'ı ve ordusundaki tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum”

Malazgirt'te kazanılan zaferin sadece Anadolu'nun kapılarını değil, Avrupa'nın ortalarına uzanan yolu açtığını ifade eden Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim tarihimiz işte böyle bir cesaret ve feraset destanı. Milletimiz böyle bir millet. Bizlere bu güzel yurdu vatan olarak bırakan Sultan Alparslan'ı ve ordusundaki tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Şanlı bayrağımızı günümüze kadar taşıyan, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Malazgirt'te kazandığımız zafer, bize sadece Anadolu'nun kapılarını değil Avrupa'nın ortalarına kadar uzanan yolu açmıştır. Malazgirt; Bursa, Edirne, İstanbul demektir. Malazgirt ruhunu unutamayız, bu ruhu yaşatmak durumundayız. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmazsak, geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz. Bu sebeple, 'ya zafer kazanırız, ya cennete gideriz' diyen Sultan Alparslan gibi mücadele edeceğiz. Aşılmaz denilen Sina Çölü'nü 13 günde geçerek hedefine yürüyen Yavuz Sultan Selim gibi gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin tüm şehirleriyle kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçmesi için çalışacağız. Anadolu'ya mührümüz olan 1071'den beslenerek 2071'e uzanan günleri bizler göremeyeceğiz, ama var gücümüzle çalışarak torunlarımıza çok daha müreffeh bir ülke bırakmış olacağız."

“Yatırımlar devam edecek”

Muş için yatırımların devam edeceğini ifade eden Oktay, "Önümüzdeki dönemde her alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Birliğimizden, beraberliğimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz, hiç kimsenin aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Yapılan hizmetlerin kesintiye uğramaması için 31 Mart çok büyük önem taşıyor. Muş'un sorunlarını, Muşlunun isteklerini biliyoruz. Alparslan II Barajı İçme Suyu Tesisi ve İsale Hattı ile Muş'u besleyecek suyu vatandaşlarımızla kavuşturacağız. Önemli oranda doğalgaz hatlarını tamamladık; Muş'ta doğalgaz hattı olmayan mahalle bırakmayacağız. Yine bütün mahallelerde elektrik ve Telekom hatlarını yer altına alarak kapasitelerini genişletmek için çalışacağız. Muş Organize Sanayi Bölgesinin tüm parsellerinin aktif hale gelmesini sağlayarak, bölgede istihdamı daha da artırmak için var gücümüzle çalışacak, teşviklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nı bu ülkenin birliği ve beraberliği üzerine kurduk” diyen Oktay, “Cumhur İttifakı, kapalı kapılar ardında değil, masa başında değil, milletimizin yüreğinde kurulmuştur. Bizim nezdimizde belediyecilik, memleketi gönülden sevenlerin işi. Belediyecilik Muş'ta Cumhur İttifakı'mızın Belediye Başkanı Adayı Feyat Asya'nın işi” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının ardından Sultan Alparslan Havalimanı'ndan helikopterle Malazgirt ilçesine geçti.