Dağdaki oğluna seslenen anne: "Artık evlat hasretine dayanamıyoruz"

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemi devam ediyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 89. haftada da eylemlerini sürdürdü. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Yaklaşık 2 yıldır evlatları için HDP önünde evlat nöbet tutuklarını anlatan anne Ayten Koçhan, “2 senedir buradayız. Halende buradayız. Biz eylemimize devam edeceğiz. 7 senedir evlat hasreti yaşıyoruz. Biz evlatlarımız için buradayız. Oğluma sesleniyorum, Ersin oğlum yeter, dön. Yolunuz yol değil dönün. Gelin teslim olun. Yeter analar babalar ağladı. Biz HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı versinler. Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Gelin teslim olun” dedi.

Evladını HDP, PKK ve Amerika için yetiştirmediğini vurgulayan baba Şemsettin Özcan ise “6 senedir bu acıyı çekiyoruz. 6 senedir çocuğumu HDP götürmüş. 3 yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyorum. HDP çocuğumu vermeyene kadar buradan girmiyorum. HDP çocuğumu kaçırdı götürdü, PKK'ya verdi, PKK götürdü Amerikaya verdi. Ben çocuğumu onlardan istiyorum. Benim çocuğumun ne işi var orada. Ben çocuğumu kendim için yetiştirdim; HDP, PKK ve Amerika için yetiştirmedim. Ben diyorum HDP'yi kapatın. HDP'yi meclise sokmayın. HDP'nin Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Oğlum sesimi duyuyorsan gelin teslim olun. Orada hiçbir şey yok. Onların çocukları hepsi okulda bizimkiler dağın başında, Allah onların belasını versin” diye konuştu.