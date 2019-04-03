İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

DAKA destekli ‘Kamu Sektöründe Protokol Kuralları Eğitimi' projesi

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Kamu Sektöründe Protokol Kuralları Eğitimi’ projesi başladı.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Kamu Sektöründe Protokol Kuralları Eğitimi' projesi başladı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde görevli 197 kişilik grubun katıldığı ve 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında eğitmen Nilgün Tuluk tarafından verilen eğitim, Muş Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.


Eğitim boyunca katılımcıların protokol ilkeleri, makamda davranış kuralları, konuşma ve dinleme protokolü, toplantı ve resmi davet protokolü konusunda yeterlilik kazanmaları hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.