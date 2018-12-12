Denizbank, Malazgirtli çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2017 yılında açılan Denizbank Şubesi, verdiği tarım kredi destekleriyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'deki tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçilere en çok destek veren özel banka olan Denizbank, Malazgirt ilçesinde de başarılı Müdürü Musa Soydan'ın gece gündüz demeden özverili çalışması sayesinde çiftçiye en çok destek veren özel banka oldu. Denizbank Malazgirt Şube Müdürü Musa Soydan, Malazgirt gibi tarihi bir ilçede Denizbank Malazgirt Şubesi olarak her zaman çiftçilerin yayında olduklarını belirtti. Müdür Soydan, “Tüm Türkiye'de tarım sektöründe pazar payı olarak özel bankalar arasında ilk sırada yer alan Denizbank, tarihi Malazgirt ilçemizde çiftçilerimize tarımın modernizasyonuna destek vermek, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçimizin yüzünü güldürmek hedefiyle çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Denizbank Malazgirt Şubesi bu çerçevede yöredeki tarımsal bayiler ile hayata geçirdiği işbirlikleri ve çiftçilere sunduğu avantajlar ile Malazgirt halkına öncelikli tarım bankacılığı hizmeti sunuyor” dedi.

Şubenin verdiği hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizbank Malazgirt Şube Müdürü Musa Soydan, “İlçemizde tarımının verimliliğinin artması, sektörün gelişmesi ve güçlenmesi için yeni ürün ve hizmetler sunan Denizbank olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız. Sektöre özel yapısıyla dünyada bir ilk olan ve üreticiye avantajlar sağlayan Üretici Kartımızın yanı sıra; Malazgirt Şubemizde çiftçilerimize özel ürün ve kampanyalarla üreticilerimizin hayatına değer katmaya devam ediyor, yüzlerini güldürüyoruz. Özel bankalar arasından liderliğimizi devam ettiriyoruz. Tüm Malazgirtli çiftçilerimizi Deniz'in avantajlarından yararlanmaya davet ediyorum. Bu ilçede yakaladığımız başarı tamamıyla donanımlı bir ekiple koordineli çalışmaktan geçiyor. Ben ve ekibim tüm özverimizle bankamızın verdiği hizmeti müşterimizin ayağına götürmeye kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.