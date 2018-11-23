Dernek Başkanı Başaran'dan öğretmenlere çiçek

BOSUDER Başkanı Hasan Başaran, öğrencileri henüz başında oldukları hayat yolculuğunda yalnız bırakmayan, onları kabiliyetleri doğrultusunda yaşama hazırlayan ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayan öğretmenleri bu özel günlerinde mutlu etti. Başkan Başaran Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğretmenlerine karanfil dağıtarak öğretmenler gününü kutladı. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Müdürü Erkan Biçer ve okulda görev yapan öğretmenler Başkan Başaran'a ince düşüncesinden dolayı teşekkür ettiler.