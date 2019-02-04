Devlet desteğiyle kurulan çiftlikte günde 400 litre süt elde ediliyor

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteği ile Saanen ırkı keçi çiftliği kuran girişimci, günde 400 litre süt elde ederken, 225 olan keçi sayısını ise 750'ye çıkardı.

Muş'ta geçimini sağlamak üzere Saanen ırkı keçi çiftliği kuran girişimci Şenol Göçmen'in hayatı, devlet desteği ile değişti. Üç yıl önce hazırladığı 500 keçi kapasiteli çiftlik projesi ile TKDK'ya başvuran Şenol Göçmen, emeğinin karşılığını almaya başladı. Merkeze bağlı Nadaslık köyünde kurduğu keçi çiftliğinde doğum sezonunun başladığını hatırlatan Şenol Göçmen, doğum oranı yüksek olan Saanen ırkı keçi çiftliğinde bugüne kadar 225 keçinin ikiz, üçüz ve dördüz doğum yaptığını söyledi.

Saanen ırkı keçilerin İsviçre'den getirildiğini ifade eden Göçmen, “Bu açıdan bunlar verimi çok yüksek hayvanlar. İşletmeci açısından bakımı biraz zor alabilir, ama klasik hayvancılığa göre yüzde 100 daha farklı bir artış sağlayabilen bir ırk. Bunlarda ikiz oranları yüzde 70 iken, üçüz ve dördüzler de oluyor. Bu ırkın verimi yüksek ve soğuk havaya dayanıklı bir ırk. Bugüne kadar 225 keçimiz doğum yaparak yavrularla birlikte hayvan sayımız yaklaşık 750 civarına yükselmiştir. Yavru verimi yüksek olduğu zaman iş yükü daha ağırlaşıyor. Günlük periyodik olarak buraya geliyoruz. Çiftliğin içerisinde doğum yapan yavrulara süt veriyoruz. Anne keçi 4 tane yavru doğurmuş, ama sütü yavrulara yetmiyor. Onun için diğer keçilerden süt sağarak onları besliyoruz. Biberon aldık, yavru keçilere süt veriyoruz. Burada 8 kişi çalışıyoruz ve günümüzün büyük bir bölümü burada geçiyor. Bu işe emek vermek lazım, aksi halde verim almak mümkün değil” dedi.