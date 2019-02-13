Devlet desteğiyle süt ürünleri tesisi kurdu

Muş'ta 4 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) devlet desteği alarak süt ürünleri işletmesi kuran yatırımcı, günde 10 ton süt işliyor.

TKDK'dan 3 milyon TL hibe desteği alarak Muş Organize Sanayi Bölgesinde modern süt işleme tesisi kuran yatırımcı Yıldırım Sarıgül, Türkiye pazarı sonrasında yurtdışına da süt ürünleri ihraç etmeyi hedefliyor. IPARD-I programı hibe desteklerinden yararlanmak için TKDK Muş İl Koordinatörlüğüne proje sunduklarını belirten şirket yetkilisi Yıldırım Sarıgül, projesi kabul edildikten sonra kurumdan 3 milyon lira hibe desteği aldıklarını söyledi.

Kaliteli, hijyenik olarak peynir ve yoğurt üretmek amacıyla modern bir süt fabrikası kurmak istediğini belirten Sarıgül, “Devletin bize verdiği özgüvenden dolayı bu işe başladık. 2014 yılında TKDK'ya proje sunduk. Devletimizin verdiği yüzde 50 hibe ile sunduğumuz proje kapsamında 3 milyon lira devletimizden destek alarak, kendi imkânlarımızı da kullanarak toplam 6 milyon lira yapılan harcama ile 2016 yılında üretime başladık. Şu anda çalışan 10 personelle 3 yıldan beri kesintisiz üretim yapıyoruz. Günde ortalama 10 ton kaşar, köy tipi beyaz peynir, yoğurt, tereyağı ve ayran gibi yöresel çeşitleri üretiyoruz. Bu aşamada 10 personelle üretim yapıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki dönemlerde kapasiteyi büyütüp personel sayısını 50'ye çıkarıp günlük 60 ton üretim yapmaktır. Devletin katkısı olmadan böyle bir fabrika kurma cesareti mümkün değildi. Devletin bize verdiği özgüvenden dolayı bu işe başladık” dedi.

Sütü Elazığ Karakoçan ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinden tehim ettiklerini ifade eden Sarıgül, “Muş'ta süt toplama merkezi olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Bölgede bu kapasiteyle çalışan başka bir işletme yok. Burada ürettiğimiz ürünlerde herhangi bir katkı maddesi yok, tamamen doğaldır. Kırmızı çizgimiz tamamen sütten mal üretmektir” diye konuştu.

Ürünleri ihraç etmek için Irak'la görüşmelerinin devam ettiğini anımsatan Sarıgül, “Yurt içinde ise Ankara'da şube açtık. Antalya, İzmir, İstanbul ve Aydın gibi büyük şehirlere ürünlerimiz gidiyor. Onun için fabrikaya İzmir'den özel usta getirdik” dedi

İzmir'den gelen 59 yaşındaki fabrika ustası Hasan Kirazdağ ise, 36 yıldır süt ürünlerinde çalıştığını belirterek, amaçlarının vatandaşa kaliteli ve güzel ürün sunmak olduğunu söyledi.