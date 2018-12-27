Devlet-vatandaş işbirliğiyle 3,5 kilometreden içme suyu

İçme suyu hattında çalışan vatandaşlar, soğuk ve karlı havada lastik ve çalı yakarak ısınıyor.

Mercimekkale köyünde yaşayan köy sakinleri, yaklaşık 25 günden bu yana soğuk ve karlı havada köye su getirmek için vardiya sistemiyle çalışıyor. Köye içme suyu ulaştırmak için yoğun çaba gösteren vatandaşlar, soğuk ve karlı havada lastik ve çalı yakarak ısınmaya çalışıyor. Kazı çalışmasında çalışan vatandaşlardan Habip Kotan, köye su ulaştırmak için vardiyalı çalıştıklarını söyledi. Isınmak için lastik ve çalı yaktıklarını belirten Kotan, “Köyümüzde su yetersizliği nedeniyle şebeke sularını getirmek için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile beraber çalışmaktayız. Getireceğimiz şebeke suyu köyümüzün su sorununu çözecek. Burada 20-25 gündür çalışıyoruz. Boru ve gerekli malzemelerimiz İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından karşılandı. Bizlerde köylüler olarak vardiyalı bir şekilde değişiklik yaparak çalışıyoruz. Bugünle birlikte nereden bakarsak 2-3 kilometrelik bir yol kat ettik. Kar var ve bu şartlar altında çalışıyoruz. Köy içerisinde olduğumuz için ateş yakma şansımız var. Derenin içerisinde ateş yakma şansımız yoktu. Oralarda kar daha çok. Lastik yakıyoruz, çalı-çırpı yakıyoruz, komşu ve köylülerimiz sağ olsun bize odun ve yakacak getiriyorlar. Bir şekilde bu işin sonuna geleceğiz. İnşallah bugün çeşmeden evimize su gelecek ve köylümüz sevinecek” dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise, “Mercimekkale köyümüzdeki yaklaşık 50 evin suyu yetersizdi. Yetersiz suyu olan bu vatandaşların özellikle 2018 yılındaki su kaynaklarının erkenden kurumasından dolayı mevcut şebekemizden suyu vatandaşa veremeyecek veya az verebilecek duruma gelince hemen İl Özel İdaresince bir etüt yaparak, yaklaşık 3,5 kilometre mesafeden saniyede 2,5 litre su gelebilecek kaynak bulduk. Bu 3,5 kilometreden 2,5 litre debisi olan suyu köyümüze taşıdık. Bu devletimizin vatandaşımıza vermiş olduğu en büyük kıymettir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Nefesin olduğu her yere hizmet gitmelidir' diyor. Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz, bu konularda ciddi manada hassas, sosyal medyayı ciddi manada iyi bir şekilde kullanıyor. Bu konularda da duyarlılık gösteriyor. En ufak bir hizmet aksaması olmayacak şekilde en büyük çabayı sarf ederek, vatandaşlarımıza üstün hizmet sunmanın tedbirini bizden istemektedir. Biz bu projenin maliyetini ihale yolu ile yapmış olsaydık 100 bin TL para ile yapacaktık. Biz, devlet vatandaş işbirliğiyle bu projeyi gerçekleştirdik. 3,5 kilometreden kendi iş makinemizle 25 günlük bir süreyle bu işi başlattık. Yaklaşık 30 bin TL ile boruları aldık. Kendi makinelerimizle, işçiliğini de vatandaşın katkılarıyla yaptık. Vatandaş o suyu kendisi getirdiğinde, o hizmete daha çok sahip çıkıyor. Mercimekkale köyü muhtarı ve bütün köylülere bizlere bu konuda yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.