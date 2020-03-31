DKMP Muş Şubesi tarafından hayvan barınakları denetlendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Doğa Korumu ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Covit-19 salgını tedbirleri ile ilgili Muş Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde denetim gerçekleştirildi. Denetimde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırı bir durum olmadığı, hayvanların yerlerinin temiz olduğu, hayvanlarının bakımlarının periyodik olarak yapıldığı tespit edilerek görevlilere teşekkür edildi.