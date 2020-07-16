Doğu'dan batıya kurbanlık sevkıyatı

Muş'ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, bir yıl boyunca özenle baktıkları tosunları, kurbanlık olarak batı illerine göndermeye başladı.

Muş'ta yetiştirilen büyükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı için batı illerine gönderilmek üzere yola çıkarılırken, merkeze bağlı Yedipınar köyünde tırlara yüklenmek istenen tosunlar, besicilere zor anlar yaşattı. Gözleri kapatılarak ahırdan çıkarılan tosunların, araçlara bindirilme sırasında sahiplerini de kendileriyle birlikte sürüklemeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Yedipınar köyünde hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Hatun Ekin, yaptığı Kürtçe konuşmada, çocuklarıyla birlikte hayvanlara bakarak geçimlerini sağladıklarını ifade ederek, “Kurban Bayramı'na kadar bu işi yapıyoruz. Bakımlarını da günlük olarak yapıyoruz. Yem veriyoruz, yonca veriyoruz, buğday veriyoruz, saman veriyoruz, su veriyoruz ve bunun yanında temizliklerini de yapıyoruz. Başka geçim kaynağımız yok, hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Bu hayvanları Kurban Bayramı için yetiştiriyoruz” dedi.

Yaptıkları işin zorluklarına da değinen Ekin, “11 yıldır besicilik yapıyorum. Çok zor bir iş, rahat bir tarafı yok. Hayvanlar yüklenip gittikten sonra, ahırda hayvan görmeyince üzülüyorum” dedi.

Besicilerden Kenan Ekin de, 22 büyükbaş hayvanı tırlara yüklediğini belirterek, “Bu işin zorluğu çok. İstanbul'a yolculuğumuz iki gün sürüyor. Az önce bir hayvan elimizden kaçmaya çalıştı. 800-900 kilogram gelen bu hayvanı 5 kişiyle ancak zapt edebildik” ifadelerini kullanırken, 8 yıldır İstanbul'da bir vatandaşa kurbanlık yetiştirdiğini aktaran Enes Ekin de geçimlerini özellikle kurbanlık hayvan satışı üzerine yaptıklarını ifade ederek, “İstanbul'da sabit müşterimiz var. Her sene hayvanlarımızı ona satıyorum” diye konuştu.