Dondurucu soğukta çığ tatbikatı

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda dondurucu soğuk havaya rağmen 7 kurumdan 100 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.

Muş'un 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkiinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 4 kişi kayak yaparken çığ altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler, kendi imkânlarıyla kurtulmayı başaran 1 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çığ altında kalan diğer kişileri arama çalışmalarına başladı. Yapılan sondalama yöntemi ile gerçekleştirilen aramada yaralı kayakçılara ulaşan ekipler, ilk tedavisi yaptıktan sonra kar motoru ile ambulansa taşıyarak hastaneye sevk etti.

AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Acil Sağlık, Kızılay, Beşir ve Hak Arama Kurtarma ekiplerin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı.

Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırmak amacı ile bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade eden AFAD Şube Müdürü ve Tatbikat Koordinatörü Murat Dağlı, “Eğitim ve çığ tatbikatı için uyguladığımız senaryo gereği vatandaşın üzerine kar kütlesi düştüğüne dair ihbar aldık. Ekiplerimiz ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduk. Burada amacımız kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırarak muhtemel gerçek bir olayda hızlı ve etkin müdahaleyi sahada yansıtmaktır. Çok faydalı ve güzel bir çalışma oldu. İklim şartları da tam yaşanabilecek gerçek bir olay şartlarını taşıyor. İklim şartları güzel bir çalışma yapmamıza sebep oldu” dedi.

UMKE Birim Sorumlusu İsmail Yıldırım da, senaryo gereği yaralıları çığ altından kurtardıklarını ifade ederek, “Bugün burada AFAD koordinesinde eğitim ve çığda arama kurtarma çalışması gerçekleştirdik. Senaryo gereği 4 yaralımız vardı. Gerekli müdahaleleri yaparak kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Birinci hastamız kendi imkânları ile çığ altından çıkmıştı. Bu hastaya gereken müdahaleyi yaptıktan sonra 112 ekiplerine teslim ettik. Daha sonra arama kurtarma çalışması başlatarak ikinci yaralıya ulaştık. Yine gerekli tıbbi müdahaleleri yapılarak 112 ekiplerine telim edildi. Daha sonra üçüncü ve dördüncü yaralılara ulaşılarak ekiplere sevklerini yaptık. Bu tarz tatbikatları kendimizi hazır tutmak için yapmak durumundayız” şeklinde konuştu.