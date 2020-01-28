İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlık

Muş’ta dondurucu soğukta Türkiye ve dünya şampiyonasına hazırlanan atletizm sporcuları, Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandırmak için zor şartlar altında antrenman yapıyor.

Muş'ta dondurucu soğukta Türkiye ve dünya şampiyonasına hazırlanan atletizm sporcuları, Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmak için zor şartlar altında antrenman yapıyor.


Muş'ta atletizm sporu ile uğraşan genç kızlar, 21 Şubat tarihinde Osmaniye'de düzenlenecek olan Liselerarası Türkiye Şampiyonası'na zor şartlarda hazırlanıyor. Atletlerin, haftanın 7 günü dondurucu havada Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptıklarını belirten takım antrenörü Murat Karataş, “Atletizmde devamlılık esası var. Yazın özellikle gençlerin dünya şampiyonası var. Yıldızların Avrupa şampiyonası var. Bu açıdan iyi hazırlanmamız için kar, kış, soğuk demeden zor koşullarda idman yapıyoruz” dedi.


Hasköy ilçesinden gelen sporculardan Sevda Zen de haftanın 7 günü sıfırın altında 12 derece soğukta idman yaptığını belirterek, “Biz şu anda 21 Şubat tarihinde Osmaniye'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah birinci olacağız ve yurt dışında bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracağız. Çok üşüyoruz, buna rağmen koşuyoruz ve kendimizi hazırlıyoruz. Bu açıdan çok iddialıyız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.