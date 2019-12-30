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Donmak üzere olan yavru köpekleri jandarma kurtardı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kırsal kesimde donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarılan 7 köpek yavrusu hakkında veterinerden bilgi aldı.


Muş'un Bostankent köyünde jandarma ekipleri tarafından yol üzerinde donmak üzereyken fark edilen 7 köpek yavrusu, bulunduğu yerden kurtarılarak Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evine teslim edildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evini ziyaret ederek yavru köpeklerin son durumu hakkında Veteriner Ferit Şengül'den bilgi aldı.

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