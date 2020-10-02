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Düğme görünümlü kamerayla sınava girme hazırlığı polise takıldı

Muş’ta yapılacak motorlu taşıtlar e-sınavına düğme görünümlü kamerayla girmeye hazırlanan 1 adayla birlikte 3 kişi yakalandı.

Muş'ta yapılacak motorlu taşıtlar e-sınavına düğme görünümlü kamerayla girmeye hazırlanan 1 adayla birlikte 3 kişi yakalandı.


Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Muş İMKB Anadolu Lisesinde yapılacak motorlu taşıtlar e-sınavına girecek şahıslara yönelik bir çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmada, bir aday ile kopya düzeneği hazırlayan 2 şahsa 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet Suçuyla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet düğme görünümlü kamera, 1 adet kamera, 1 adet kablosuz kulaklık, 1 adet sim kart, 1 adet batarya, 36 adet mikro pil, 2 adet mobil internet sağlayıcı, 1 adet yapıştırıcı ele geçirilmiş olup, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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