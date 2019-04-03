MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde kurulan stantta, vatandaşlara otizm hakkında bilgiler verildi.

Malazgirt Halk Sağlığı Müdürlüğü uzmanları, Cumhuriyet Meydanı'nda açtıkları farkındalık standında vatandaşlara her yıl 2 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Otizm Günü hakkında bilgiler verdiler. Türkiye'de yaklaşık 650 bin otizm hastasının olduğunu, ancak bunlardan sadece 125 bin hastaya eğitim verilebildiğine dikkat çeken uzmanlar, “Malazgirt Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bugün burada açmış olduğumuz stantla, ‘Otizmin farkındayım, onların yanındayım' sloganı ile vatandaşlarımızı ve kamuoyunu hem bilinçlendiriyoruz hem de otizm hakkında bilgiler sunuyoruz” dediler.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta ayrıca kene ile mücadele broşürleri de dağıtıldı.