(Düzeltme) Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü açıldı

Muş'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacak Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü, yoğun katılımla düzenlenen törenle açıldı.

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerine eğitim öğretim verecek olan Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, “Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına götüreceğiz. Çünkü eğitimin bir bireyin hayatında, toplumun hayatında, ülkenin hayatında, dünyanın değişiminde neleri yaptığını, neleri yapabileceğini yarım asırdır eğitimle uğraşan biri olarak çok iyi biliyorum” dedi.

“Türkiye'de 170 bin öğrenciye hizmet veriyoruz”

Kendisinin hayatının da eğitimle değiştiğini hatırlatan BUEK Başkanı Enver Yücel, “Ben bir köylü çocuğuyum. Benim hayatımı eğitim değiştirdi. Ben ilkokul, ortaokula giderken yolumuz yoktu. O koşullarda okula gittik. Sonra İstanbul'da okul okumaya geldim. O gün bu gün ben eğitim hayatı içerisindeyim. Türkiye'de 170 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Bu Avrupa'nın en büyük eğitim gruplarından biriyiz. Dünyada da sayılı büyük eğitim gruplarından biriyiz. Biz tabi ki sadece büyük illerde değil, ülkemizin her noktasına kaliteli eğitimi götürmek istedik, bu hedefle çalıştık. Muş'ta görmüş olduğunuz kampüsteki eğitim, gelişmiş ülkelerde, Avrupa ve ABD'de verilen eğitimle aynı eğitimi sunacak. Oradaki akranları nasıl bir eğitim-öğretim alıyorsa Muş'taki çocuklar da aynı kaliteli ve iyi eğitimi burada alacak. Dünyanın zengin ülkelerindeki çocuklar, daha doğrusu bütün dünya çocukları kaliteli ve iyi eğitimi alma hakkına sahiptir. Çünkü yeni nesiller için tek yol eğitimdir” ifadelerini kullandı.

Devletin son 10-15 yılda savunma sanayinden daha fazla yatırımı eğitime yaptığını hatırlatan Yücel, “Ülkemizde devletimiz eğitime çok büyük yatırımlar yapıyor. Nerdeyse 10-15 yıldır savunma sanayinden daha da çok yatırım eğitime yapılıyor. Genç bir nüfusumuz var ve bu genç nüfusu iyi eğitmek durumundayız. Herkesin bugün aradığı, konuştuğu konu; ‘bu eğitim sistemi nasıl olacaktır'. Dünya değişiyor. Eğer siz çocuklarınıza, çocuklarımıza bu eğitimi veremiyorsak o zaman geride kalmaya mahkûmuz. Biz dünyanın en iyi eğitim sistemlerini, hiç kimseden eksik olmayan bizim çocuklarımıza da vermek durumundayız. 1071 Muş Kampüsü diyoruz. 1071 yılında bu topraklara geldik. Medeniyetimiz burada başladı, geleceğimiz de kaliteli eğitimle şekillenecek” diye konuştu.

Yücel'in konuşmasının ardından Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucu Temsilcileri Serdal Arslan birer konuşma yaptı.

“Hedefimiz 1071'in ruhunu ve gücünü eğitimle 2071'e taşımak.”

Açılış törenin konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji olarak hedeflerinin 1071'in ruhunu ve gücünü eğitimin gücüyle 2071'e taşımak olduğunu söyledi. “Bu önemli coğrafyada tarihimizin mirasıyla atalarımıza layık evlatlar yetiştirmek için çalışıyoruz. Tarihine, kültürüne, vatanına, değerlerine sahip çıkan; bilimin aydınlığında ilerleyen bireyleri modern eğitim anlayışımızla yetiştireceğiz.” diyen Dağ, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak büyük bir aile olduklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Her Bahçeşehir Koleji öğrencisi, üniversitesinden yaz okullarına dek dünyanın dört bir yanında faaliyet veren büyük bir eğitim ailesinde olmanın avantajını yaşamaktadır. Bizler, eğitim yoluyla dünyayla bütünleşen dünya vatandaşları yetiştiriyoruz. Bu hedefle de öğrencilerimize sınırsız olanaklar sunuyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla Büyük Bahçeşehir Koleji Ailesi'ne katılan Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsümüzdeki öğrencilerimiz de bu anlayışla eğitim görecekler. Büyük bir eğitim ailesinde yetişmenin kültürünü edinecekler. Öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmayı, ülkelerine yararlı işler yapmak için çalışmayı kişiliklerinin bir parçası olarak benimseyecekler. Muş 1071 Kampüsümüzdeki öğrencilerimizden beklentim ve umudum büyük. Onların hem büyük başarılara imza atarak hem bizleri hem Muş'u gururlandıracaklarını biliyorum.”

Özlem Dağ'ın konuşmasının ardından Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucu Temsilcilerinden Bekir Gülsarı tarafından BUEK Başkanı Enver Yücel'e ok ve yay hediye edildi. Yapılan konuşmalar ve hediye takdiminin ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilerek Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü'nün açılışı yapıldı. Açılış törenine; Muş Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucu Temsilcileri Serdal Arslan ve Bekir Gülsarı, eğitimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.