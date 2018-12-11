Eğitim-Bir-Sen Muş 2 Nolu Şubesi ilk divan toplantısını gerçekleştirdi

Eğitim-Bir-Sen Toplantı ve Seminer Salonunda düzenlenen toplantıya yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile kadın komisyonu, üst kurul delegesi ve üniversite temsilcisi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Turan Güler, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, temelde insanlara faydalı olmayı hedefleyen bir teşkilat olduklarını ifade etti. Sendikacılık yaparken, hep haklının yanında, haksızın karşısında olmaya özen gösterdiklerini hatırlatan Güler, "Hiçbir zaman güçlüyü haklı kılmaya çalışmadık, tam aksine haklıyı güçlü kılmaya çalıştık. Biz bu toplumun ortak değerleriyle barışık bir sendikacılık yapıyoruz. Ülkemizde memur sendikacılığı ancak Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'in sahaya inmesiyle gerçek değerini bulmaya başladı. Ülkemizin birliği, milletimizin dirliği her şeyin üzerindedir. Biz biliyoruz ki çilesini çekmediğimiz şey bizim değildir. Öyleyse önce sendika yöneticileri olarak bizlerin sağlam ve güçlü bir teşkilat bilincine sahip olmamız gerekir. Akabinde tüm üyelerimize bu sendikal bilinci taşımak zorundayız" dedi.

Şube başkanlığı seçim sürecinde kendilerine destek veren sendika üyelerine teşekkür eden Güler, "Seçim sürecimiz artık tamamlanmıştır ve dört aylık tatlı rekabet yerini refakat sürecine bırakmıştır. Biz artık rakip değil refikiz. Tüm sendika üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz ile dört yıl boyunca uyumlu bir çalışma temposu içerisine girip tüm enerjimizi dünde yaşananları konuşmak yerine gelecekte yapılacak güzel aktiviteler için harcayacağız. Yönetim, denetim ve disiplin kurulundaki tüm üyelerimiz, sendikanın bir parçası ve sendikamız genel başkanının yereldeki temsilcileri konumundadırlar. Bu yüzden sendikal kimlikle hareket etmek gerekiyor. Muş Alparslan Üniversitesi ve KYK İl Müdürlüğünde şu anda 410 üye sayısına ulaşmış bulunmaktayız ve bu sayı ile bahsettiğimiz kurumlardaki eğitim çalışanlarının yüzde 60'tan fazlasını temsil etmekteyiz. Bu sayıya ulaşmamızda gayret gösteren tüm sendika üyelerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Bundan sonraki amacımız bu oranı yüzde 100'lere çıkarmak olacaktır. Yönetime seçildikten hemen sonra üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ı ve genel sekreter Harun Demir'i ziyaret ederek, akademik ve idari personellerimizin sıkıntılarını dile getirdik. Çok pozitif dönüşler aldığımız bu ziyaretler sonucu önümüzdeki 4 yıl boyunca üniversite yönetim kadrosu ile uyumlu bir şekilde çalışacağımıza olan inancım tamdır. Üyelerimizin görüş ve önerileri ilerleyen zamanlarda bir rapor halinde üniversite yönetimine sunulacaktır. Muş Alparslan Üniversitesi ve KYK İl Müdürlüğünde çalışan tüm eğitim emekçileri bir ailedir ve bu ailenin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için sendika olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız" diye konuştu.

Şube başkan yardımcılarının kendi görev alanları ile ilgili bilgilendirmede bulunmalarının ardından dilek ve temenniler kısmına geçildi.

Toplantı, şube başkanı Turan Güler'in tüm üyelere katılımları için teşekkür etmesi ile sona erdi.