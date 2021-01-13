Eğitimcilerden sokak hayvanlarına yardım eli

Muş'un Varto ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri, hazırladıkları ‘Sokak Hayvanlarını Unutmayalım' ”projesi kapsamında sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyacını karşılıyor.

Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'nin talimatlarıyla sabahın ilk ışıklarında harekete geçen Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sedat Binici, öğretmen ve öğrenciler, sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ilçe genelinde belirli noktalara yem ve su bıraktı.

“Bütün hayvanlar Rabbimizin dilsiz kullarıdır”

Bütün hayvanların Allah'ın dilsiz kulları olduğunu dile getiren Biyoloji Öğretmeni Feride Büyük Bayram, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak kışın bu zorlu şartlarında sokak hayvanlarını unutmadık. Unutmayın ki sokak hayvanları da bizler gibi birer canlı, unutmayın ki bütün hayvanlar Rabbimizin dilsiz kullarıdır. Onların da bizim gibi beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları var. Bu konuda bizlerde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu yetmiyor. Bunun içinde Varto halkının desteğini bekliyoruz. Onlarda evlerinde pişen yemeklerini ve ekmeklerinin arta kalan kısımlarını kapılarının önüne bırakıp hayvanların bu zorlu yaşamalarına yardımcı olabilirler. Şimdiden hepsine teşekkür ederim. Bu yemekleri okulumuzun pansiyonunda yapıyoruz. Periyodik şekilde bu işleme devam ediyoruz. Zorlu hayat şartları nedeniyle bütün besinler karın altında kalıyor ve hayvanlar bunlara ulaşamıyor. Bize düşen görev insan olarak bu hayvanlara yardımcı olmak ve onları beslemek ve kışı atlatmış olmaktır” dedi.

“Sevimli dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz”

Zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadıklarını ifade eden Reyhan Tarhan adlı öğrenci ise “Tüm dünyayı saran korona virüs salgınına karşı verilen mücadele ile birlikte sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Pansiyonumuzun yemekhanesinde pişirdiğimiz yemekleri onlara yedirmek için bugün buradayız. Sizlerden de bir isteğimiz var. Sizlerde evlerinizde arta kalan yiyecekleri bir kaba koyarak kapı önlerine bırakırsanız bu hayvanlar yer. Kışın bu zorlu şartlarda en çok hayvanlar etkileniyor. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Okulumuz böyle bir kampanya başlattığı için kendilerine teşekkür ederim. Bizde hayvanlara sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hacı Sırrı Günay da, Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sokak hayvanlarını unutmayıp sahip çıktıkları için kendilerine teşekkür etti.