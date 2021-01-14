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Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan çete çökertildi

Muş’ta motorlu taşıtlar sınavı için mercek kamera ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize ettiği tespit edilen 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Muş'ta motorlu taşıtlar sınavı için mercek kamera ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize ettiği tespit edilen 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İMKB Anadolu Lisesinde yapılacak Motorlu Taşıtlar E-Sınavına “mercek kamera” ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize edenlere yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.


Operasyonda, 1 wifi, 4 düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 sim kart girişli düzenek, 3 mikro kulak içi kulaklık/mikrofon ile muhtelif eşyaların ele geçirildiği ifade edilerek, yakalanan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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