Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan çete çökertildi

Muş'ta motorlu taşıtlar sınavı için mercek kamera ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize ettiği tespit edilen 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İMKB Anadolu Lisesinde yapılacak Motorlu Taşıtlar E-Sınavına “mercek kamera” ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize edenlere yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

Operasyonda, 1 wifi, 4 düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 sim kart girişli düzenek, 3 mikro kulak içi kulaklık/mikrofon ile muhtelif eşyaların ele geçirildiği ifade edilerek, yakalanan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.