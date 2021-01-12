İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekmek arası uyuşturucu narkotik köpeği Caka'ya takıldı

Muş’un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araç içerisinde uyuşturucu arama köpeği Caka’yla yapılan aramada, döner dürüme gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araç içerisinde uyuşturucu arama köpeği Caka'yla yapılan aramada, döner dürüme gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu İle Mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 11 Aralık 2020 günü Bulanık ilçesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği Caka ile yapılan aramalarda, döner dürüm içerisine gizlenmiş 8.6 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği ve yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.