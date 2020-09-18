Elektrik direğinden mahsur kalan kedinin imdadına VEDAŞ ekibi yetişti

Muş'un Bulanık ilçesinde elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kedinin imdadına Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) personeli yetişti.

Bulanık ilçesine bağlı Arakonak köyüne bakım ve onarım çalışması için giden VEDAŞ ekibi, minik çocukların yardım talebine kayıtsız kalmadı. “VEDAŞ'çı amcalar, kedimiz direğe çıktı ve inemiyor. Yardım eder misiniz?” diye destek isteyen çocuklar için VEDAŞ ekibi hemen hareket geçti. Öncelikle kedinin elektrik akımına kapılmasını önlemek için gerekli güvenlik tedbirlerini alan ekip, daha sonra direğe çıkarak kediyi güvenli bir şekilde kurtararak çocuklara teslim etti.

Kedilerine yeniden kavuşan minik çocuklar, VEDAŞ ekibine teşekkür etti.