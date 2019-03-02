Elif'in Düşleri" Malazgirtli çocuklarla buluştu

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonunda sergilenen "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro oyununu izlemeye gelen minik öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadılar.

TRT ekranlarının sevilen çizgi filmi "Elif'in Düşleri" adlı tiyatro oyunu, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Malazgirtli çocuklar ile buluştu. Elif'in Düşleri isimli müzikli çocuk oyununu izleyen çocuklar sevdikleri şarkılara eşlik etti. İlçede kültür sanata çok önem veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından ilçeye davet edilen Ankara Netco Animasyon ekibin sevilen oyunu “Elif'in Düşleri" ilçedeki çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Televizyondan severek izledikleri Elif ve arkadaşlarını yakından görme imkânı bulan Malazgirtli çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Gönüllerince eğlenen, şarkılar söyleyen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.