Elmakaya'da bilim ve sanat sergisi

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya Ortaokulunda bilim ve sanat sergisi açıldı.

Elmakaya'da bilim ve sanat alanında bir ilk olan serginin açılışı, okul kadrosu, veliler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Bulanık Bilican Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nuri Eser ve birçok misafirin katılımı ile gerçekleşti. Sergide öğrencilerin yıl boyu görsel sanatlar derslerinde yaptıkları sanatsal çalışmalar ve bilimsel alanda hazırladıkları projeler yer aldı.