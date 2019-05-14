Emniyet Müdürü Arıbaş'tan Başkan Altın'a ziyaret

Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a, Malazgirt Belediyesi tarafından yürütülen belediyecilik çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Arıbaş'ın ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Altın, “Malazgirt ilçemizde huzurun ve güvenin sağlanmasında büyük emekleri olan il ve ilçe emniyet teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. İl Emniyet Müdürümüzün şahsında şehrin huzur ve asayişinin sağlanması noktasında özveriyle çalışan tüm emniyet personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ise, misafirperverliklerinden dolayı Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'a çok teşekkür etti.

Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın Malazgirt Belediyesi ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi de hazır bulundu.