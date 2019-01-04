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Emniyet Müdürü Arıbaş'tan Kaymakam Kaçmaz'a ziyaret

Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz’ı ziyaret etti.

Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ı ziyaret etti.


Muş Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Arıbaş, Varto İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas'ı ziyaret etti. Daha sonra Yaylas ile Kaymakam Kaçmaz'ı makamında ziyaret eden Arıbaş, ilçe ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Varto Kaymakamı Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın kendilerine yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “İlimize atanan Emniyet Müdürümüz Ahmet Arıbaş göreve başlaması nedeniyle bizleri ziyaret etti. Kendisi ile tanışmış olduk. İlçemizle ilgili olan sorun ve sıkıntılar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bu ziyaretinden dolayı kendisine ve beraberindekilere teşekkür ederim” dedi.


Kaymakam Kaçmaz ile Emniyet Müdürü Arıbaş, Cuma namazının ardında ilçede bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

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