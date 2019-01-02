Engelli bireyler tekstil kursunda istihdam ediliyor

Muş'ta engelli bireylerin istihdamını attırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla açılan tekstil kurusuna katılan engelli bireyler, ailelerine ekonomik katkıda bulunuyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce desteklenen, Muş Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü koordinasyonunda açılan ve Muş Fiziksel Engelliler Derneği tarafından yürütülen tekstil kursu, engelli bireylerin geçim kaynağı oldu.

Muş Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, 10 bedensel engelli bireye mesleki eğitim kursu verdiklerini belirterek, “Projede pantolon dikiş eğitimi alan engelli bireylere 28 iş günü, günlük 8 saat dikiş eğitimi verilmektedir. Kursiyerlere Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından günlük 35 lira ödeme yapılmaktadır. Proje kapsamında ESC Tekstil Firmasının işbirliği ile açılan pantolon dikim kurusunda 10 bedensel engelli bireye pantolon dikim eğitimi verilerek, mesleki becerilerinin artırılması ve aynı zamanda sosyal ve kültürel hayata aktif olarak katılımlarının sağlanması noktasında destek oluyoruz. Bu projede kursa katılan 10 kursiyerden sertifika alan 3 engelli kardeşimiz, aynı firmada istihdam edilecek. Bu da bizim için sevindiricidir. Ayrıca burada devletimizin büyük bir katkısı vardır. Çünkü engellilerin tüm masraflarını karşılıyor. Diğer taraftan da günde 35 lira yevmiye veriliyor. Bu biz engelliler için çok önemli bir kazançtır” dedi.

Kursa katılan engellilerden Sadettin Şavlı da, bu tür kursları çok önemsediklerini belirterek, “Burada hem meslek öğreniyoruz hem de aldığımız günlük 35 lira ile aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bu açıdan devletimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.