Engelli öğrenciye akülü tekerlekli sandalye

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in girişimleri sonucu Güllüova Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Yıldız tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Deniz Edip'in Güllüova Ortaokulunu ziyareti esnasında gördüğü 5. sınıf öğrencisi Zeynep Yıldız için Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Resul Bulut ile birlikte düzenledikleri kampanya kapsamında akülü tekerlekli sandalye temin edildi. Akülü sandalye, Şube Müdürü Mustafa Ergen ve Resul Bulut tarafından öğrenciye hediye edildi.

Konu ile ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, "Engelli çocuklarımız bizler için yük değil, bizlerin geleceği olmalıdır. Biz bunları topluma kazandırmak zorundayız. Bu nedenle bu yardımları bizlere ulaştıran hayırsever vatandaşımız Emrah Doğru ve bu kampanya süresince destek olan Resul Bulut'a öğrencimizi koltuk değneklerinden kurtardıkları için teşekkür ediyorum. Güllüova Mahalle Muhtarı Erkan Konat'a da hatırlatmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.