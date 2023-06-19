Erentepe Belediyesinin güneş enerjisi santralinin açılışı yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediyesince hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin açılışı yapıldı.

Erentepe beldesinde kurulan ve üretime başlayan Güneş Enerjisi Santralinin (GES) açılışı, dualarla yapıldı. Açılışta konuşan Bulanık Kaymakamı ve Erentepe Belde Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, GES'in 719 bin 800 liralık bir proje olduğunu ve belediyeye aylık ortalama 100 bin lira gelir getireceğini söyledi. GES ile belediyenin elektrik ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Ocak, “Bin metrekare alanda 80 panel ile üretime başlayan santrali devreye aldık. Bundan önce her ay belediyemizde 100 bin TL'lik bir giderimiz oluyordu. Pompa ile su veriyorduk. Bugün itibari ile bunu sonlandırmış olduk. Yaklaşık 5-6 ay içerisinde kendini amorti edebilecek bir tesisi bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. Erentepe Belediyesine ciddi bir katkı sunacağını düşünerekten, hem de kendi enerjimizi kendimiz üreterek bugün itibarı ile start vermiş olduk. Tüm Erentepe halkına hayırlı olsun” dedi.

GES'in açılış törenine İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Tekin Kıpçak ve belediye personeli katıldı.