Esnaf kazayla kendini vurdu

Mu?'un Varto il?esinde sanayi sitesinde esnafl?k yapan ?ah?s, pompal? t?fekle oynarken kazara kendini vurarak hayat?n? kaybetti.

?ddialara g?re, Varto il?esi sanayi sitesindeki mobilya tamircili?i ?zerine i? yerisi bulunan Bakan Y?ld?z (39) adl? esnaf, pompal? t?fekle u?ra?t??? s?ra t?fe?in bir anda ate? almas? sonucu ?ene alt?ndan vuruldu. Silah sesi ?zerine i? yerine giren esnaf arkada?lar? B.Y.'i kanlar i?erisinde g?r?nce 112'yi arayarak ambulans istedi. Olay yerine giden sa?l?k ekipleri, ilk m?dahaleyi yapt?ktan sonra B.Y.'yi, Varto Devlet Hastanesi'ne kald?r?ld?. B.Y. doktorlar?n t?m m?dahalelerine ra?men kurtar?lamad?. B.Y.'nin cenazesi detayl? otopsi i?in Malatya Adli T?p Kurumuna g?nderilirken, olayla ilgili soru?turman?n ?ok y?nl? olarak s?rd?r?ld??? ??renildi.

?te yandan B.Y.'nin bekar oldu?u ??renildi.