Evinde hırsızlık olduğunu polisten öğrendi

Muş'ta bir vatandaş, evine hırsız girdiğini ve televizyonun çalındığını polisten öğrendi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karşıyaka Mahallesi'nde yapılan şok uygulamasında, Sunay Mahallesi tarafında bir araca televizyon yüklendiğinin görülmesi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Televizyonun üzerinde inşaat tozu bulunması ve şahsın televizyonla ilgili çelişkili beyanlarda bulunması sebebiyle çevrede araştırmaya başlanmıştır. Yakın ikametlerde herhangi bir hırsızlık olayının olmadığı, bahse konu televizyonla ilgili herhangi bir kayıp-çalıntı müracaatının olmadığı da tespit edilmiştir. Konu ile ilgili çalışmalara devam eden ekipler, televizyonun seri numarasını alarak müşteri hizmetlerini aramış, yapılan görüşme neticesinde 102 ekran LED televizyonun sahibine ulaşılmıştır. Vatandaştan evine hırsız girmiş olabileceği söylenerek ikametini kontrol etmesi istenmiştir. Görevli ekiplerle birlikte Sunay Mahallesi'ndeki ikamette yapılan kontrolde, ikamete yan taraftaki inşaattan girildiği, balkon kapısının zorlanarak açıldığı ve ikametteki televizyonun çalındığı anlaşılmıştır. Müştekiye ait televizyon kendisine teslim edilmiş ve şüpheli şahıs ikamet hırsızlığı suçundan adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.