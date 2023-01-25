Evladı kaçırılan anne: “Bizler evlatlarımızın peşindeyiz”

MUŞ (İHA) – Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Soğuk havaya rağmen ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

HDP'den ve PKK'dan çocuğunu isteyen anne Ayten Koçhan, eylemlerine devam edeceklerini ifade ederek, “Ben Ersin'in annesiyim. İki yıldır buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Eylemimize devam edeceğiz. Oğluma sesleniyorum, Ersin dön oğlum yolun yol değil. Gel devletimize teslim ol, devletimiz varsa biz varız. Devletimiz yoksa biz de yokuz. Biz bir şeyler peşinde değiliz. Bizler evlatlarımızın peşindeyiz. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı versinler yeter biz daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Kar, kış ve soğuk demeden evlatlarımız için buradayız. Bir çocuğumuz dağda kalana kadar ben eylemime devam edeceğim. Çocuğum gelse gelmese ben eylemime devam edeceğim” dedi.

“Ben oğlumu istiyorum”

Anne Gülbahar Teker ise eylemine Diyarbakır'da başladığını hatırlatarak, “Diyarbakır'da eyleme başladım. Şu an burada eylemime devam ediyorum. Biz HDP'den ve PKK'dan korkmuyoruz, bizim çocukları getirsinler. Ben oğlumu istiyorum. Ben artık hastayım. Cuma kardeşin hasta, ayda bir Elâzığ'a tedaviye gidiyor. Mehmet Emin oğlum, eğer sen babanın oğluysan gelir teslim olursun. Orada kalma, gel teslim ol oğlum” ifadelerini kullandı.