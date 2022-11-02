Evlat nöbetindeki anneler HDP'den yükselen müzik sesine tepki gösterdi

Muş'ta HDP İl Örgütü önünde evlat nöbetini sürdüren anneler, parti binasında yüksek sesli müzik açılmasına tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor. Anneler evlatlarının geri dönmeleri için, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

HDP Muş İl Örgütü binasındaki bazı partililer ise yüksek sesli müzik açtı. Duruma tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi.