Evlerinden uzak kamyonet kasasında sahur yaptılar

Etkili olan fırtına nedeniyle sahada çalışmalarını artıran Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, vatandaşların karanlıkta kalmaması için çalışmalarını Ramazan ayıda da sürdürerek çoğu zaman arızalara müdahale ettikleri kamyonetin kasasına kurdukları sofrada sahur yapıyor. Ramazan ayı münasebeti ile vatandaşların yoğun olarak ibadet ettikleri cami civarları ve toplu yaşam alanlarında meydana gelen arızaları gidermeye özen gösteren ekipler, çoğu zaman evlerinde uzak kırsalda iftar ve sahur yapıyor. Soğucak ve Kepenek köylerinde arızaları gidererek vatandaşlara hizmet veren VEDAŞ ekipleri, kamyonetlerin kasasına kurdukları sahur sofrasında bir araya gelerek günün yorgunluğunu attı.

Zorlu coğrafyada kritik bir görev üstlendiklerini ifade eden VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, mevsim geçişlerinde yaşanan fırtınalardan dolayı şebekelerde meydana gelen arızalara müdahale etmek için sahur vaktine kadar çalıştıklarını belirterek, “VEDAŞ ekipleri olarak zor bir coğrafyada oldukça önemli olan kritik bir görev ifa etmekteyiz. Vatandaşlarımıza kaliteli enerji arzının sağlanması için 24 saat esasına göre sahada fiili olarak çalışmaktayız. Ramazan ayının sürdüğü bu günlerde ve mevsim geçişlerinde yaşanan fırtınalardan dolayı şebekelerimizde meydana gelebilecek arızalara müdahale etmek için sahur vaktine kadar çalışmaktayız. Acil arızalar dışında ekiplerimiz Ramazan ayı münasebeti ile vatandaşlarımız yoğun olarak ibadet ettikleri cami civarları ve toplu yaşam alanlarında meydana gelen arızaları gidermeye hız vermektedirler. Özelikle mevsim geçişlerinin olduğu bugünlerde fırtınadan dolayı şebekelerimizde ciddi arızalar meydana gelmektedir. Bu zararların giderilmesi için ekiplerimiz sürekli sahadalar. Hatta ekiplerimiz zaman zaman iftarlarını ve sahurlarını evlerinde yapamamaktalar. Ekiplerimiz görev başında oldukları için arızalara müdahale ettikleri kamyonetin kasasına kurdukları sofrada sahur yapıyor. Özelikle fırtına olduğu zaman kırsal şebekelerimizde ciddi arızalar meydana gelmekte. Ekiplerimiz bu arızaları gidermek için canla başla çalışmaktadırlar” dedi.

VEDAŞ elektrik arıza birimi personeli Mesih Bulu ise çoğu zaman iftarlarını ve sahurlarını kamyonet kasasında yaptıklarını ifade ederek, “VEDAŞ ekipleri olarak 7/24 esasına göre çalışmaktayız. Fırtınadan dolayı arızalarımız yoğun. Çoğu zaman iftar ve sahurumuzu kamyonet kasasında yapıyoruz” şeklinde konuştu.