İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eziyet edilen ‘Şeker' köpek artık kaymakamlık konutunda

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesinde görevli 3 personelin eziyet ettiği iddia edilen köpek, Muş’taki tedavisinin ardından Bulanık Kaymakamlığı konutundaki yeni yuvasına getirildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesinde görevli 3 personelin eziyet ettiği iddia edilen köpek, Muş'taki tedavisinin ardından Bulanık Kaymakamlığı konutundaki yeni yuvasına getirildi.


Yaklaşık 1,5 ay önce belediye personelinin işkence etmesinin ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün sahiplendiği köpeğin Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisi tamamlandı. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin sahip çıkmasının ardından “Şeker” ismi verilen köpek Bulanık'a getirildi.


Tedavisi tamamlanan Şeker ismi verilen köpeğe bakmak için talip olduklarını ifade eden Kaymakam İlidi, “Kaymakamlık konutunun bahçesinde kulübe yaptırdık. Mamalarını veriyoruz, aşılarını yaptırıyoruz. Şeker ismini verdiğimiz köpeğimiz yeni kulübesine kavuştu ve daha mutlu. Umarım bu davranışımız tüm insanlara örnek olur. Hayvan hakları konusunda güzel bir duyarlılık oluşur. İnsanların hepsi hayvanların bir canlı olduğunu unutmaz. Ona göre hareket ederler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.