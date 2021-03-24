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Fırtınanın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Muş’ta fırtınanın etkisiyle uçan çatının altında kalmakta son anda kurtulan vatandaşların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Muş'ta fırtınanın etkisiyle uçan çatının altında kalmakta son anda kurtulan vatandaşların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Hürriyet Mahallesi'ne bağlı Eski Hal içerisinde meydana geldi. Bir iş yerine ait çatı, fırtına nedeniyle yerinden koptu. Çatının kopmasıyla o sırada caddeden geçen vatandaşlar, üzerlerine gelen sac yığınından şans eseri kurtuldu. Çatının uçma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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