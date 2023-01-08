Galatasaray'ın galibiyeti Muş'ta coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig’de oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar 3 puanı Muş’ta coşkuyla kutladı.
Spor Toto Süper Lig'de oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar 3 puanı Muş'ta coşkuyla kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray taraftarları, Muş'ta galibiyeti coşkuyla kutladı. Muş istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.