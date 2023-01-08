İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray'ın galibiyeti Muş'ta coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig’de oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar 3 puanı Muş’ta coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar 3 puanı Muş'ta coşkuyla kutladı.


Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray taraftarları, Muş'ta galibiyeti coşkuyla kutladı. Muş istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.