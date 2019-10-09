İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazetecilerden Kaymakam Avcı'ya ziyaret

Muş’un Varto ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Ertuğrul Avcı’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Muş'un Varto ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Cumhurbaşkanlığı kararıyla Varto Kaymakamlığına atanan Ertuğrul Avcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. İlçede görev yapan yerel gazete temsilcileri Serkan Sezgin, Hamza Sezgin Yonat, Yayha Sezgin ile Anadolu Ajansı muhabiri Yahya Sezgin, İhlas Haber Ajansı muhabiri Fatih Çelik, Kaymakam Avcı'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


Kaymakam Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilerle sohbet etti. Avcı, ilçede yapılacak çalışmalarda basının desteğini yanlarında görmek istediklerini ifade ederek, hep beraber güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.


Gazeteciler ise, Kaymakam Avcı'ya sıcak karşılaması ve ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, Varto için yapılacak her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.