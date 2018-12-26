Geleceğin heykeltıraşları Muş'ta yetişiyor

Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Anadolu'daki kültür ve sanatı heykellere yansıtarak yaşatıyor.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve idarecileri tarafından okulun atölyesinde başlatılan heykeltıraş çalışmaları göz kamaştırıyor. Heykeltıraş çalışması yaparak yeteneklerini sergileyen öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor. Anadolu medeniyeti ile ilgili çalışmaları özel maddeye işleyen öğrenciler, heykelleri yıl sonunda sergilemeyi hedefliyor.

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abdulkerim Özçelik, 3 boyutlu sanat çalışmasının yapıldığını ifade ederek, "Heykel çalışması, zaten müfredatımızda yer almaktadır. Bir yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Öğrencilerimize bu noktada fırsat ve imkan verildiği zaman neler başardıklarını daha net görmekteyiz. Öğrencilerimizin yaptıkları eserleri mart ayında ilimizde uygun bir yerde sergilemeyi planlıyoruz. Anadolu medeniyetlerinin temsil edildiği heykeller de çalışmalarımızda yer almaktadır. İlimizde ilk defa yapılan bir çalışmadır. Daha önce bu ya da buna benzer herhangi bir çalışma söz konusu değildir. İlk defa öğrencilerimiz tarafından yapılan, sonuçlandırılan ve yakın zamanda sergilenmesi planlanan bir çalışmadır" dedi.

Buradaki medeniyeti, kültürü dışarıdaki insanlara yansıtmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen 12. sınıf öğrencisi Seval Ersoy ise "Aşamaya ilk olarak malzemeyi seçerek başlıyoruz. Seçtiğimiz malzemeden sonra öğretmenlerimizin yardımı ile yapacağımız figürleri seçiyoruz. Düşüncelerimizi heykele nasıl katmamız gerektiğini planlıyoruz. Daha sonra heykeli yapmak için çalışmalara başlıyoruz. Günümüz genellikle böyle geçiyor. Mescid-i Aksa, insan figürleri ve medeniyetimizi yansıtacak çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.