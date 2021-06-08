Genç çiftin hayali devlet desteğiyle gerçekleşti

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle süt üretim işletmesini kuran genç çift, günde 350 litre süt elde ederek geçimlerini sağlıyor.

Tarım ve hayvancılık kenti Muş'ta devlet desteğiyle yatırımlar her geçen gün artıyor. TKDK'ya 2016 yılında proje sunan Hakan ve Nuran Yıldız çifti, kabul gören projelerinin ardından merkeze bağlı Yeşilova beldesinde kendi çiftliklerini kurdular. 2 milyon 144 bin TL hibeyle 120 büyükbaş kapasiteli süt üretim tesisini kuran Yıldız çifti, 25 hayvanla başladıkları tesisteki sayıyı 65'e yükseltti.

“Devlet desteği olmasaydı bu şekilde bir tesis kurulması imkansızdı”

Projenin devlet destekli olduğunu anlatan işletme sahibi Hakan Yıldız, tesisin yüzde 65'inin hibe olduğunu, yüzde 25'inin ise kendileri tarafından karşılandığını söyledi. Geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını ifade eden Yıldız, “Günde 350 litre süt elde ediyoruz. Sütü şu anda mandıralara satıyoruz ve oradan gelen gelirle de işletmeyi çeviriyoruz. Tesisimizin şu andaki kapasitesi 120 baş ama istediğimiz zaman 200 baş hayvana kadar sayıyı artırabiliyoruz. Devlet desteği olmasaydı bu şekilde bir tesis kurulması imkansızdı. Tesisimizdeki makineler tamamen otomatik. Dışarıdan şu anda çalışan yok. Sadece kendimiz çalışıyoruz. Ben, eşim ve bazen de kardeşlerim bize yardıma geliyor. Eskiden de bu işi yapıyorduk ama ilkel yollarla yapıyorduk. O zaman ancak hayvan kendi masrafını çıkarıyordu. Şu anki teknoloji eskiye nazaran çok ileridedir. Bu hem bizim iş yükümüzü hafifletiyor hem hayvan için iyi hem de kazancı daha iyi. 12 saatte bir süt sağımı yapıyoruz. Tesis olarak tamamen sütçülük üzerine çalışıyoruz. Et ya da besi çalışmamız yok” dedi.

“Hayalimiz gerçek oldu”

Hakan Yıldız'ın eşi Nuran Yıldız ise 2016'da bu işletmeyi devlet sayesinde kurduklarını kaydederek, “Önceden kendi imkanlarımızla bu işi yapmaya çalışıyorduk. Proje için başvurduk, onaylandı. Şimdi bu işletmemizi ailece işletiyoruz. Eşim ve kardeşleriyle birlikte burada çalışıyoruz. Güzel bir iş oldu. Burası bizim gelir kaynağımız. Sabah erken saatlerde kalkıyoruz, hayvanların sağımı ve yemleriyle ilgileniyoruz. Eve ihtiyaç olduğu kadar süt alıyoruz. Onun dışında kalan sütleri mandıraya veriyoruz. Devlet desteği olmasaydı elbette böyle büyük bir işletmeyi kuramazdık. Hayalimiz gerçek oldu. Devletimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.