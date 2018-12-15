Genç hatipler hutbe okuma yarışması yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş'ta İmam Hatip Liseleri Genç Hatipler Minberde Hutbe okuma yarışması düzenlendi.

Muş İmam Hatip Liseleri Genç Hatipler Minberde Hutbe okuma yarışması, Malazgirt İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malazgirt Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Malazgirt Merkez Orhan Camii'nde gerçekleşti. Muş Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, mesleki, akademik ve sanatsal alanlarda ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmelerine olanak sağlayacak çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Genç hatipler minberde hutbe okuma yarışmasına Muş Din Öğretimi Şube Müdürü ve Muş Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler, Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, komisyon üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Birinci Malazgirt'ten'

Yarışmada Malazgirt Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Tunç birinci, Muş'tan katılan öğrenciler ikinciliği ve üçüncülüğü paylaştılar. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Muş Din Öğretimi Şube Müdürü ve Muş Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler, Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya tarafından verdi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ayrıca katılım belgeleri verildi.